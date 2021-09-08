Турция

Футболист присоединился к турецкому клубу.

Некогда гранд турецкой Суперлиги, ныне переживающий не лучшие времена, Истанбул Башакшехир объявил о переходе форварда Удинезе Стефано Окака Чука.

32-летний итальянский нападающий подписал со стамбульским клубом контракт на два года.

В минувшем сезоне в составе Удинезе Окака сыграл 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал один ассист.

Отметим, что Истанбул Башакшехир на данный момент с нулем в графе набранных очков занимает предпоследнее место в чемпионате.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.