Турция

Этап карьеры в Турции дается полузащитнику достаточно тяжело.

В начале 2021 года немецкий полузащитник Месут Озил принял волевое решение покинуть лондонский Арсенал в условиях конфликта в отношениях с главным тренером "канониров" Микелем Артетой, и отправился в качестве свободного агента в Турцию, где на данный момент пытается закрепиться в Фенербахче.

В новом сезоне футболист сыграл в 13 матчах (671 минут), забив при этом четыре гола и отдав одну голевую передачу, однако все еще не успел разжиться максимальным доверием тренерского штаба команды.

В один момент 33-лений исполнитель решил выступить с публичным недовольством относительно его текущего положения в стане "канареек", провел несколько интервью с местной прессой, после чего отдельные его цитаты оказались на первых страницах главных спортивных изданий Турции.

Ситуация в корне не понравилась президенту Фенербахче Али Кочу, и в итоге ему пришлось также публично просить игрока "отложить свои коммерческие интересы в сторону и сосредоточиться на футболе".

"С начала этого сезона Месута Озила сравнивают с Робином ван Перси (с точки зрения его статуса в Фенербахче).

Озил хочет играть больше, чем удается ему сейчас. Однако, для этого ему нужно сосредоточиться на своей игре и не допускать в нее своих коммерческих интересов. Ему нужно подумать о том, чтобы внести свой вклад в историю Фенербахче.

Нашему тренеру также нужно попытаться выяснить, как получить максимальную отдачу от Озила. В этом нет проблемы, несмотря на то, что говорят СМИ. Месут недоволен только потому, что он не играет регулярно", — высказался функционер.

Ситуация в отношениях между главным тренером Фенербахче Витором Перейрой и Месутом на данный момент накалена до такой ступени, что после матча против Касымпаши (2:1), в котором Озила так и не выпустили на поле с лавки для запасных, футболист бросил футболку в своего наставника.