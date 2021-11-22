Турция

Завершился центральный матч тура в Турции.

В рамках центрального матча 13 тура турецкой Суперлиги Галатасарай в Вечном дерби уступил Фенербахче со счетом 1:2.

Поединок, как и подобает матчам между стамбульскими командами, был богат на события. Игра была жесткой, и доказательства тому — 7 желтых карточек уже в первом тайме. Но и голы были в первой половине игры. У Галатасарая отличился Актюркоглу, а у Фенербахче забил Месут Озил.

Во втором тайме страсти продолжались. Под конец игры эмоций не сдержал Марсель Тиссеран, за что был удален с поля. Решающий мяч был забит на 90+4 минуте усилиями Креспу. После гола Арбитр показал вторую желтую карточку главному тренеру хозяев Фатиху Териму.

Отметим, что на данный момент ни Фенербахче, ни Галатасарай не являются лидерами Суперлиги. Первые занимают 5 место, а вторые расположились на восьмой строчке.

Галатасарай — Фенербахче 1:2

Голы: Актюркоглу, 16 — Озил, 31, Креспу, 90+4

Галатасарай: Муслера, Йедлин, Нельссон, Маркао Тейшейра, ван Анхолт, Моруцан (Диань, 65), Кутлу, Чикылдэу, Фегули (Мохамед, 83), Дервишоглу (Антальялы, 65), Актюркоглу.

Фенербахче: Озер, Кадиоглу, Тиссеран, Ким Мин Чжэ, Новак, Яндаш (Азиз, 90), Соса (Креспу, 71), Кахведжи (Осейи-Сэмюэл, 71), Зайц, Озил (Росси, 90), Бериша (Дурсун, 90).

Предупреждения: Тиссеран, Кутлу, Озер, Муслера, Маркао Тейшейра, Яндаш, Нельссон, Кахведжи, Салаи, Байрам.

Удаление: Тиссеран.