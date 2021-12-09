Турция

Марокканец решил повесить бутсы на гвоздь.

Бывший защитник Баварии и Ювентуса Мехди Бенатья принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом 34-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

Последним клубом Бенатья был Карагюмрюк, к которому он присоединился в августе этого года. В составе турецкого клуба центрбек провел 6 поединков.

Также Бенатья защищал цвета таких клубов, как Тур, Лорьян, Клермон, Удинезе, Рома, Бавария, Ювентус и Аль-Духаиль.

В составе сборной Марокко защитник провел 58 поединков, отличившись двумя голами, и был участником ЧМ-2018 и трех Кубков африканских наций.

Ранее сообщалось, что Бенатья вошел в символическую сборную Африки по итогам минувшего десятилетия.