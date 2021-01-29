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Вашему вниманию состав лучших африканских футболистов последних десяти лет.

Международная федерация футбольной истории и статистики объявила сборную лучших африканских игроков за последнее десятилетие.

Вратарь: Винсент Эньема (Нигерия).

Защитники: Ахмед Фатхи (Египет), Медхи Бенатия (Марокко), Калиду Кулибали (Сенегал), Эрик Байи (Кот-д’Ивуар).

Полузащитники: Яя Туре (Кот-д’Ивуар), Андре Айю (Гана), Рияд Марез (Алжир).

Нападающие: Садио Мане (Сенегал), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), Мохамед Салах (Египет).

Ранее экс-полузащитник Манчестер Сити Яя Туре рассказал о желании стать тренером и уникальной футбольной школе.

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