Вашему вниманию состав лучших африканских футболистов последних десяти лет.
Садио Мане (слева) и Мохамед Салах, Getty Images
29 января 2021, 19:59
Международная федерация футбольной истории и статистики объявила сборную лучших африканских игроков за последнее десятилетие.
Вратарь: Винсент Эньема (Нигерия).
Защитники: Ахмед Фатхи (Египет), Медхи Бенатия (Марокко), Калиду Кулибали (Сенегал), Эрик Байи (Кот-д’Ивуар).
Полузащитники: Яя Туре (Кот-д’Ивуар), Андре Айю (Гана), Рияд Марез (Алжир).
Нападающие: Садио Мане (Сенегал), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), Мохамед Салах (Египет).
Ранее экс-полузащитник Манчестер Сити Яя Туре рассказал о желании стать тренером и уникальной футбольной школе.
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