Турция

Португалец отклонил предложение турецкого клуба.

Андре Виллаш-Боаш отказался от возможности стать новым главным тренером Бешикташа, сообщает издание Record.

Бешикташ расстался с Сергеном Ялчином и теперь находится в поисках замены для него. "Орлы" обратились с предложением к Виллашу-Боашу, однако он отклонил эту возможность.

Виллаш-Боаш находится без работы с февраля этого года, когда его уволили из Марселя.

На данный момент Бешикташ занимает 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 21 очко после 15 туров.