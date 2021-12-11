Португалец отклонил предложение турецкого клуба.
Андре Виллаш-Боаш, Getty Images
11 декабря 2021, 10:58
Андре Виллаш-Боаш отказался от возможности стать новым главным тренером Бешикташа, сообщает издание Record.
Бешикташ расстался с Сергеном Ялчином и теперь находится в поисках замены для него. "Орлы" обратились с предложением к Виллашу-Боашу, однако он отклонил эту возможность.
Виллаш-Боаш находится без работы с февраля этого года, когда его уволили из Марселя.
На данный момент Бешикташ занимает 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 21 очко после 15 туров.