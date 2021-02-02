Франция

Португальский специалист твердо намерен покинуть французский клуб.

Главный тренер Марселя Андре Виллаш-Боаш объявил о том, что сегодня утром он подал в отставку.

Это частично связано с тем, что клуб подписал контракт с полузащитником Селтика Оливье Нтчамом, которого специалист не видел в составе "провансальцев".

"Я просто хочу покинуть Марсель. Больше я ничего не прошу от правления. Я еще не получил ответа от руководства о моей просьбе уйти в отставку", — приводит слова Виллаша-Боаша Get French Football News.

Ранее сообщалось, что матч Марсель — Ренн был перенесен из-за нападения фанатов на базу хозяев.