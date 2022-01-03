Турция

Месут близок к тому, чтобы инвестировать свои средства в проект.

Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил, который ныне защищает цвета Фенербахче, близок к приобретению турецкого клуба. Об этом сообщает Fotospor.

Вместе с партнерами футболист намерен приобрести клуб из Третьей лиги Турции под названием Корум за 17 миллионов турецких лир (1 миллион 122 тысячи евро).

Инвестор и президент клуба Фатих Озджан ушел в отставку со своей должности на прошлой неделе, и теперь эта должность вакантна.

Отмечается также, что Озилу предложил приобрести клуб Ирфан Кахведжи, с которым они вместе выступают за "канареек".

Отметим, не так давно Озил приобрел долю ФК Некакса из Мексики вместе со звездой Голливуда Евой Лонгорией.