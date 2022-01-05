Турция

"Черные орлы" выиграли трофей в серии одиннадцатиметровых ударов.

Бешикташ в рамках поединка за Суперкубок Турции играл против Антальяспора и добился победы в серии пенальти.

Атиба Хатчинсон открыл счет в первой половине игры, однако из-за его автогола номинальные гости смогли восстановить паритет.

Ввиду этого, игра перетекла в серию одиннадцатиметровых ударов, где более удачливыми оказались "черные орлы".

Бешикташ — Антальяспор 1:1 (4:2 — в серии пенальти)

Голы: Хатчинсон, 33 — Хатчинсон, 74 (в свои ворота)

Бешикташ: Дестаноглу — Розье, Вида, Монтеро, Йылмаз (Велинтон, 103) — Хатчинсон, Пьянич (Мераш, 68), Соуза — Батшуайи, Караман (Илькхан, 80), Ларин (Тейшейра, 79).

Антальяспор: Боффин — Балджи, Сары, Албайрак (Мукайру, 46), Кудряшов - Вурал, Поли (Флоранус, 95), Милошевич (Озмерт, 64) — Синик (Эрдилман, 98), Кривелли (Байракдар, 75), Гаша (Амилтон, 64).

Предупреждения: Пьянич, Велинтон — Сары, Боффин