Турция

Турецкий клуб требует за экс-форварда Зари 5,5 миллионов евро.

Фенербахче расценивает своего нападающего Аллахьяера Сайядманеша, который ранее защищал цвета луганской Зари на правах арендного соглашения, в 5,5 миллионов евро. Об этом сообщает Sabah Spor.

По информации источника, 20-летний иранцем интересуются Халл Сити и Андерлехт.

Также утверждается, что если Фенербахче не получится предложений, который сопоставимы с вышеупомянутой суммой, то они предпочтут оставить Аллахьяра в своем клубе

Стоит отметить, что Заря имела возможность выкупить Сайядманеша за 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне иранский форвард провел 16 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.