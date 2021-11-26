Лига Европы

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Турецкий Галатасарай в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы на своем поле обыграл французский Марсель (4:2).

В составе турецкой команды голами отметились Чикалдзу, Фегули и Бабел, а еще один мяч в свои ворота забил Чалета-Цар. У гостей забитые мячи в активе Милика, который оформил дубль.

После пяти туров Галатасарай набрал 11 очков и возглавляет группу Е, опережая Лацио на три очка. Марсель идет третьим, набрав четыре очка, а у московского Локомотива два балла.

Обзор матча:

Галатасарай - Марсель 4:2

Голы: Чикалдэу, 12, Чалета-Цар, 30 (в свои ворота), Фегули, 64, Бабел, 83 — Милик, 69, 85

Галатасарай: Муслера — Йедлин, Маркао, Нельссон, ван Анхолт — Фегули (Луйиндама, 82), Актюркоглу (Бабел, 82), Антальялы, Чикалдэу (Моруцан, 51) — Кутлу (Элмаз, 90), Диань (Мохамед, 90).

Марсель: Лопес — Лирола, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес — Камара, Жерсон, Гендузи, Гуйе (де ла Фуэнте, 63) — Милик, Дьенг.

Предупреждения: Чикалдэу, Морутан — Гуйе, Дьенг, Перес, Гендузи, Милик, Жерсон