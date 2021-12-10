Завершились очередные матчи группового этапа Лиги Европы.
лацио - галатасарай, getty images
10 декабря 2021, 00:15
Завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы в квартете Е.
В первом поединке московский Локомотив ничего не сумел противопоставить Марселю, который доигрывал матч вдесятером после удаления Ронжье. Последние 10 минут поединка прошли в попытках российского клуба хотя бы сравнять счет, однако грамотная игра в обороне соперника не позволила им рассчитывать на забитые мячи.
Марсель — Локомотив 1:0
Гол: Милик, 35
Марсель: Манданда — Луан Перес, Салиба, Балерди, Ронжье — Жерсон, Гуйе (Камара, 69), Гендузи (Лирола, 69) — Ундер (Энрике, 86), де ла Фуэнте (Дьенг, 82), Милик (Пайе, 68)
Локомотив: Худяков — Рыбус, Пабло (Лисакович, 84), Едвай, Ненахов — Петров, Бека-Бека, Марадишвили (Тикнизян, 56), Бабкин — Камано (Рыбчинский, 32), Смолов
Предупреждения: Тикнизян, Смолов, Камано, Марадишвили, Гуйе.
Удаление: Ронжье, 80
В параллельной встрече Лацио на своем поле не сумел распечатать ворота Галатасарая и закончил групповой этап на второй строчке.
Лацио — Галатасарай 0:0
Предупреждения: Луис Фелипе, Актюркоглу, Кылынч, Байрам.