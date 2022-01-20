Турция

Слух о том, что экс-защитника Динамо предлагали Трабзонспору — ложь.

Бешикташ утверждает, что сообщение в Milliyet Express о том, что президент "орлов" Ахмет Нур Чеби предлагал Трабзонспору взять в аренду Домагоя Виду, но "черноморцы" отклонили это предложение, является ложью — говорится в официальном заявлении клуба.

Контракт бывшего защитника Динамо с Бешикташем истекает 30 июня 2022 года, и хорват рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

В то же время Бешикташ утверждает, что по своей инициативе не собирается прекращать сотрудничество, а наоборот, ведет переговоры о продлении контракта.

32-летний Вида провел 95 матчей (4 гола) за национальную сборную Хорватии и выступал за Осиек (95 матчей во всех турнирах, 6 голов), Байер (9, 0), Динамо Загреб (75, 8), Динамо Киев (161, 13) и Бешикташ (154, 15).