Египтянин продолжит выступления в турецком клубе.
Трезеге, twitter.com/ibfk2014
09 февраля 2022, 08:41
Полузащитник Астон Виллы Трезеге перешел в Истанбул Башакшехир, сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Египетский вингер присоединился к "оранжево-синим" на правах аренды до конца сезона. В составе команды новичок будет играть под 27-м номером.
Действующий контракт Трезеге с Астон Виллой рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Астон Вилла отправила защитника Мэтта Таргетта в Ньюкасл.