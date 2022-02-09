Турция

Египтянин продолжит выступления в турецком клубе.

Полузащитник Астон Виллы Трезеге перешел в Истанбул Башакшехир, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Египетский вингер присоединился к "оранжево-синим" на правах аренды до конца сезона. В составе команды новичок будет играть под 27-м номером.

Действующий контракт Трезеге с Астон Виллой рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла отправила защитника Мэтта Таргетта в Ньюкасл.