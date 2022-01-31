Английский фулбек будет помогать "сорокам" избежать вылета в Чемпионшип.
Мэтт Таргетт, Ньюкасл
31 января 2022, 20:40
Ньюкасл Юнайтед на своем официально сайте объявил о подписании крайнего защитника Мэтта Таргетта, права на которого принадлежат Астон Вилле.
26-летний англичанин перебрался в новый клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.
В текущей кампании Мэтт Таргетт провел за Астон Виллу 19 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал один ассист.