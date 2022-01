Ньюкасл Юнайтед на своем официально сайте объявил о подписании крайнего защитника Мэтта Таргетта, права на которого принадлежат Астон Вилле.

26-летний англичанин перебрался в новый клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Matt Targett on loan from Aston Villa until the end of the season!



