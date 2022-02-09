Турция

Португалец продолжит выступления в чемпионате Турции.

Полузащитник Бенфики Пицци перешел в Истанбул Башакшехир, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Португальский хавбек присоединился к "оранжево-синим" на правах аренды до конца сезона.

Пицци выступал в составе Бенфики с 2013 года, перейдя из Атлетико за 14 млн евро. В текущем сезоне 32-летний игрок провел 30 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

Действующий контракт Пицци с Бенфикой рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Истанбул Башакшехир арендовал Трезеге у Астон Виллы.