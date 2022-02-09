Турция

Форвард получил статус свободного агента.

Нападающий Артем Кравец больше не является игроком Коньяспора, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Украинский форвард в этом сезоне не попадал в составе команды и не входил в планы тренерского штаба.

Кравец выступал в составе Коньяспора с сентября 2020 года, перейдя из Динамо Киев. Всего в футболке "зелено-белых" 32-летний игрок провел 31 поединок и забил 9 голов.

Ранее сообщалось, что Кравец может присоединиться к Каджаелиспору из Первой лиги Турции.