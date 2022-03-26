Турция

Футболіст не може пояснити, що стало причиною такого рішення від керівництва клубу.

Півзахісники Фенербахче Месут Озіл та Озан Туфан напередодні були виключені зі складу Фенербахче.

Екс-футболіст Арсенала розповів, що передувало цьому рішенню від керівництва "канарок".

"На вихідних я їздив до Німеччини. Коли я вертався до Туреччини, я подзвонив у клуб спитати про те, на який час мені треба прибути не тренування, але там сказали, що не чекают на мене.

Я не зовсім розумію таке рішення", — наводить слова футболіста Fotomac.

У поточному сезоні Озіл зіграв 26 матчів за Фенербахче, в яких відзначився девятьма забитими м'ячами та зміг віддати дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що один з футболістів Шахтаря близький до трансферу у Фенербахче.