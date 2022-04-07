Турция

Форвард Полісся переїде і інший чемпіонат.

Нападник житомирського Полісся Пилип Будківський переїде до першої ліги Туреччини (другий дивізіон). Про це повідомляє Çağdaş Kocaeli Gazetesi.

За інформацією видання, екс-форвард збірної України вже сьогодні стане гравцем Коджаеліспора. Про умови контракта поки не повідомляється.

Коджаеліспор наразі веде боротьбу за виживання і займає 17 позицію у турнірній таблиці змагань з 33 очками в активі.

Нагадаємо, що Будківський перебрався до Полісся взимку 2022 року з Десни. Але, через війну, не провів жодного офіційного матчу.