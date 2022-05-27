Це перший трофей в історії турецького клубу.
twitter.com/Sivasspor
27 травня 2022, 08:45
Сівасспор у фіналі Кубка Туреччини обіграв Кайсеріспор з рахунком 3:2 і став переможцем турніру.
Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. Господарі відкрили рахунок на 33 хвилині, коли влучним ударом відзначився Рамазан Чивелек, а гості відігралися в середині другого тайму — на 60 хвилині цифри на табло зрівняв Аарон Аппідангойє.
На початку додаткового часу гості вийшли вперед зусиллями Макса-Алена Граделя, але за 12 хвилин Ільхан Парлак зрівняв рахунок. Перемогу гостям приніс результативний удар у виконанні Мусса Конате на 113 хвилині.
Для Сівасспора це перший трофей в історії клубу. Рекордсменом за кількістю Кубків Туреччини є Галатасарай, на рахунку якого 18 титулів.
Зазначимо, що Сівасспор фінішував на десятому місці у чемпіонаті Туреччини за підсумками цьогорічного сезону.