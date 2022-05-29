Турция

Ще один екс-"канонір" може відправитись до Туреччини.

Нападник міланського Інтера Алексіс Санчес може продовжити кар'єру у турецькій Суперлізі.

В послугах футболіста зацікавлений Галатасарай, повідомляє Fotomac.

Клуб знаходиться у пошуках якісного підсилення після вкрай невдалого сезону та звернув свою увагу на чилійського нападника, який планує залишити "нерадзуррі" цього літа.

Також відомо, що в перший день літа у Галатасараї пройдуть вибори президента, від чого залежить не тількі трансфер, а й майбутнє головного тренера в обличчі Домініка Торрента.

Раніше повідомлялось, що окрім Торрента "льви" можуть звільнити і спортивного директора.