Турция

У керівництві турецького клубу відхрестилися від можливих трансферів.

Маркао (ліворуч) та Віктор Нельсон у грі проти Лаціо, Getty Images

Маркао (ліворуч) та Віктор Нельсон у грі проти Лаціо, Getty Images

На тлі можливої втрати ключового центрального захисника в особі Жюля Кунде, андалузька Севілья планує провести літню трансферну кампанію в пошуках кадрового підсилення саме в цій ділянці своєї оборони.

Одним із кандидатів на перехід до складу "нервіонців" певний час іспанська преса називала оборонців турецького Галатасарая Маркао та Віктора Нельсона, однак зрештою чутки щодо можливої пропозиції збоку іспанського клубу залишилися лише на рівні вигадок.

"Офіційної пропозиції щодо двох наших центральних захисників, Маркао та Нельсона, немає. Але ми повністю усвідомлюємо, що інтерес до цих виконавців ізбоку інших клубів присутній.

На наступному тижні на нас очікує нове засідання ради директорів, під час якого всі наявні пропозиції будуть ретельно вивчені", — заявив керівник стамбульського колективу Ніхат Кірмізі.

Зауважимо, що датський 23-річний футболіст тільки на початку цього сезону приєднався до турецького клубу за 7 млн євро, після виступів у Копенгагені, після чого провів 48 матчів (1+1).

Бразильський 26-річний виконавець тим часом награв 38 поєдинків (1 гол).