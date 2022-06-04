Испания

Окрім того, андусалійців може залишити ще один захисник.

Після продажу Дієго Карлоса у Астон Віллу Севілья розпочала пошук заміни бразильскому захиснику.

Один із таких варіантів є представник турецького Галатасараю Макрао, повідомляє Фабріціо Романо. Тим не менш, один бразильцем нервіонці не зможуть обійтись, адже ще один футболіт захисту може залишити клуб.

Мова йдеться про Жюля Кунде, яким не вперше цікавиться Челсі.

В минулому сезоні Макрао зіграв 38 матчів за Галатасарай, в яких відзначився одним забитим м'ячем.

Раніше повідомлялось про інтерес Севільї до захисника Ліону.