Турция

Австрієць має декілька варіантів продовження кар'єри.

Форвард Болоньї Марко Арнаутовіч отримав ще одну пропозицію щодо свого майбутнього.

В послугах 33-річного австрійця зацікавлений Бешикташ, повідомляє Fotomac. Окрім того, турецький гранд також додав до свого шорт-листу Александера Серлота.

В минулому сезоні Арнаутовіч зіграв у 33 матчах Серії А, в яких забив 14 м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Портал Transfermarkt оцінює форварда у 6 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Бешикташ може підписати Андрія Ярмоленка.