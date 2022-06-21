Австрієць має декілька варіантів продовження кар'єри.
марко арнаутовіч, getty images
21 червня 2022, 17:10
Форвард Болоньї Марко Арнаутовіч отримав ще одну пропозицію щодо свого майбутнього.
В послугах 33-річного австрійця зацікавлений Бешикташ, повідомляє Fotomac. Окрім того, турецький гранд також додав до свого шорт-листу Александера Серлота.
В минулому сезоні Арнаутовіч зіграв у 33 матчах Серії А, в яких забив 14 м'ячів та віддав одну результативну передачу.
Портал Transfermarkt оцінює форварда у 6 млн євро.
Раніше повідомлялось, що Бешикташ може підписати Андрія Ярмоленка.