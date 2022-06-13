Українець може продовжити кар'єру у Туреччині.
Андрій Ярмоленко, Getty Images
13 червня 2022, 10:42
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко може стати гравцем Бешикташа. Про це повідомляє журналіст Борис Юрдусевен в ефірі TRT Spor.
За інформацією джерела, представники турецького клубу вже контактували з 32-річним українцем та його агентом.
Нагадаємо, наразі Ярмоленко — вільний агент, тому що у нього закінчився контракт із Вест Гемом.
Минулого сезону Ярмоленко провів 32 матчі, в яких забив три голи і віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко зацікавив Фулгем.