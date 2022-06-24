Турция

Турецький гранд продовжує пошуки підсилення.

Нападник Бенфіки та збірної Швейцарії Харіс Сеферовіч може продовжити кар'єру в турецькій Суперлізі.

Футболіст зацікавив Бешикташ та може приєднатись до команди на правах оренди, повідомляє Ніколо Скіра. Сторони вже розпочали переговори.

Минулого сезону Сеферовіч зіграв 15 матчів у складі Бенфіки, в яких забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.

Раніше Бешикташ оголосив про підписання ще одного гравця португальского гранда.