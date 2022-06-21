Футболіст не залише клуб влітку.
МЕСУТ ОЗІЛ, GETTY IMAGES
21 червня 2022, 20:30
Півзахісник Фенербахче Месут Озіл виступив із офіційною заявою щодо свого майбутнього у стані клубу.
Виконавець запевнив, що не збирається залишати клуб, а всі чутки — спрошу дискредитації від ЗМІ.
"Хочу зробити заяву щодо свого майбутнього, щоб запобігти дискредитації. Я приїхав на свою історичну Батьківщину та у Фенербахче не відпочивати. Кожен раз, коли я виходжу в цій славетній футболці на поле, то хочу виключно принести успіх команді.
У мене багато цілей щодо майбутнього, я з дитинства мріяв грати за Фенербахче. Дійсно, ми переживаємо не найкращі часи, але це — частина футболу.
Будь-ласка, не довіряйте настільки ЗМІ. Ваш Месут Озіл", — наголошує заява.
Зауважимо, що в складі турецького клубу хавбек відіграв 37 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши три гольові передачі.
Раніше повідомлялось, що новий коуч Фенербахче не розраховає на німця.