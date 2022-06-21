Турция

Футболіст не залише клуб влітку.

Півзахісник Фенербахче Месут Озіл виступив із офіційною заявою щодо свого майбутнього у стані клубу.

Виконавець запевнив, що не збирається залишати клуб, а всі чутки — спрошу дискредитації від ЗМІ.

"Хочу зробити заяву щодо свого майбутнього, щоб запобігти дискредитації. Я приїхав на свою історичну Батьківщину та у Фенербахче не відпочивати. Кожен раз, коли я виходжу в цій славетній футболці на поле, то хочу виключно принести успіх команді.

У мене багато цілей щодо майбутнього, я з дитинства мріяв грати за Фенербахче. Дійсно, ми переживаємо не найкращі часи, але це — частина футболу.

Будь-ласка, не довіряйте настільки ЗМІ. Ваш Месут Озіл", — наголошує заява.

Kamuoyunda şahsımla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiamızı doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak istedim. pic.twitter.com/hIbEsPCXkB — Mesut Özil (@M10) June 21, 2022

Зауважимо, що в складі турецького клубу хавбек відіграв 37 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши три гольові передачі.

Раніше повідомлялось, що новий коуч Фенербахче не розраховає на німця.