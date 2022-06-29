Хавбек Сельти приєднався до Фенербахче.
емре мор, getty images
29 червня 2022, 15:40
Колишній футболіст Боруссії Дортмунд, Олімпіакоса та Галатасарая Емре Мор продовжить кар'єру у Фенербахче.
Контракт підписано натри роки із можливістю продовження угоди ще на сезон. Фінансова сторона трансферу не розголошується.
Минулий сезон Мор провів у Фатіх Карагюмрюк на правах оренди, відігравши 26 матчів в рамках Суперліги. На його рахунку п'ять голів та три результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що Фенербахче зацікавлений у послугах Довбика.