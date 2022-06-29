Турция

Хавбек Сельти приєднався до Фенербахче.

Колишній футболіст Боруссії Дортмунд, Олімпіакоса та Галатасарая Емре Мор продовжить кар'єру у Фенербахче.

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Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/t4EuSI8ocq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2022

Контракт підписано натри роки із можливістю продовження угоди ще на сезон. Фінансова сторона трансферу не розголошується.

Минулий сезон Мор провів у Фатіх Карагюмрюк на правах оренди, відігравши 26 матчів в рамках Суперліги. На його рахунку п'ять голів та три результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Фенербахче зацікавлений у послугах Довбика.