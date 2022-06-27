Турция

Пропозиції щодо форварда надійшли також від клубів із Англії, Німеччини та Італії.

Поточне трансферне вікно ввижається ключовим у кар’єрі українського нападника Артема Довбика, якому найближчим часом доведеться визначити власне майбутнє шляхом переходу в той чи інший клуб.

Уже відомо про суттєве зростання попиту на 25-річного гравця збоку як турецького Фенербахче — першого суперника київського Динамо в цьогорічній кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, так представників більш потужних європейських чемпіонатів накшталт італійських Торіно чи Болоньї, або англійського Ноттінгем Форест.

Однак, як повідомляє турецький журналіст Екрем Конур, лише на цих командах коло зацікавлених осіб щодо майбутнього трансферу українського гравця не обмежується.

Ідеться про інтерес ізбоку Трабзонспора, а також двох інших стамбульських грандів — Галатасарая та Бешикшташа, до яких у перегонах долучаються представники англійського, німецького та італійського футболу, які вже контактували з представниками гравця та Дніпра-1.

У цьому сезоні на рахунку Довбика 14 голів та п’ять гольових передач у 18 матчах на клубному рівні.