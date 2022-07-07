Турция

Півзахисник не закріпився в Італії.

Надзвичайно вдалий виступ португальського півзахисника Сержіу Олівейри в складі Порту зразка сезону-2021/22 в подальшому створив передумови для трансферу 30-річного виконавця до італійської Роми на правах короткотривалої оренди.

Сталось це посеред минулого зимового трансферного вікна, тож після закінчення сезону гравець мав або повернутись назад на батьківщину, або "вовки" мали зважитись на його повноцінний трансфер.

Із останнім якось не склалось, бо футболіст за відведений йому час зіграв у 21 матчі, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу, чого не вистачило для викликання захоплення в Жозе Моуріньо та виплати 13 млн євро.

Проте й залишатись у стані "драконів" Олівейра не дуже й то хоче, наразі обираючи собі наступне місце роботи.

Як повідомляє італійська преса, турецький Галатасарай, який наразі перебуває в стані глобальної перебудови, має намір запросити до себе португальського півзахисника.