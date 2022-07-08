Форвард Бернлі буде виступати у Туреччині.
воут вегхорст, бешикташ
08 липня 2022, 13:20
Нападник Бернлі та збірної Нідерландів Воут Вегхорст змінив клубну прописку.
Футболіст проведе наступну кампанію в стані Бешикташу. Орендна угода підписана на один сезон, однак не повідомляється, чи матиме турецький гранд право викупу.
Варто зазначити, що Бешикташ виграв конкуренцію за Вегхорста в іншого представника Суперліги — Фенербахче.
Відзначимо, що нідерландець приєднався до Бернлі лише взимку, перейшовши із Вольфсбурга. За півроку в АПЛ Вегхорст зіграв 20 матчів у чемпіонаті Англії, забивши два голи та віддавши три результативні передачі.
Раніше Бешикташ оголосив про підписання Дженка Тосуна.