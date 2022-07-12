Турция

Турецький клуб підписав півзахисника Фламенго.

Фенербахче вкрай активно працює на трансферному ринку поточного літнього вікна переходів перед іграми Ліги чемпіонів проти Динамо К.

"Наш клуб досяг принципової домовленості з Фламенго щодо Вілліана Арао, який виступає за Фламенго. Гравець приїде до Стамбула завтра ввечері, щоб завершити медогляд і провести переговори за контрактом", — наголошує заява Фенербахче.

Бразильський опорний півзахисник минулого сезону провів 33 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що раніше Фенербахче повідомив про домовленність з колишнім нападником Манчестер Юнайтед Джошуа Кінгом.