Турецький клуб підписав півзахисника Фламенго.
Вілліан Арао, getty images
12 липня 2022, 23:46
Фенербахче вкрай активно працює на трансферному ринку поточного літнього вікна переходів перед іграми Ліги чемпіонів проти Динамо К.
"Наш клуб досяг принципової домовленості з Фламенго щодо Вілліана Арао, який виступає за Фламенго. Гравець приїде до Стамбула завтра ввечері, щоб завершити медогляд і провести переговори за контрактом", — наголошує заява Фенербахче.
Бразильський опорний півзахисник минулого сезону провів 33 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма голами та двома результативними передачами.
Нагадаємо, що раніше Фенербахче повідомив про домовленність з колишнім нападником Манчестер Юнайтед Джошуа Кінгом.