Турция

Півзахисник продовжуватиме грати в Туреччині.

Відомий німецький півзахисник Месут Озіл на початку 2021 року гучно перейшов зі складу лондонського Арсеналу до турецького Фенербахче на правах вільного агента, проте виступи в Суперлізі для досвідченого виконавця навряд чи можна в підсумку вважати вдалими.

За цей час 33-річний гравець забив вісім голів та зробив три гольові передачі в 36 матчах, а починаючи з квітня цього року взагалі перестав потрапляти до заявок на зустрічі через конфлікт із тренерським штабом Жорже Жезуша.

Саме тому, коли в "канарок" виникла нагода під час поточного трансферного вікна, вони розірвали контракт із власним виконавцем.

Проте шукати собі новий клуб Озіл буде недовго — сусіди за містом та принципові супротивники Фенербахче в особі Істанбул Башакшехір уже запропонували гравцю укласти з ними угоду.

Як повідомляє німецька преса, уже за лічені години можна очікувати на офіційне оголошення щодо домовленості між сторонами.

Зауважимо, що минулий сезон Башакшехір завершив на четвертій сходинці.