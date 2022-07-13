Турция

Німець відтепер є вільним агентом.

Німецький півзахисник Фенербахче Месут Озіл став вільним агентом.

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Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/D9QhDPtWwl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 13, 2022

Контракт футболіста та турецького гранда розірвано за згодою сторін. Відзначимо, що не так давно Озіл випустив офіційну заяву стосовно ситуації що склалась, де обіцяв віддавати всього себе на полі за "канарок".

Нагадаємо, що Озіл приєднався до Фенербахче взимку 2021 року. За цей час 33-річний гравець забив вісім голів та зробив три гольові передачі в 36 матчах, а починаючи з квітня цього року взагалі перестав потрапляти до заявок на зустрічі через конфлікт із тренерським штабом Жорже Жезуша.

Раніше стало відомо, в якому клубі хавбек може продовжити кар'єру.