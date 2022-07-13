Німець відтепер є вільним агентом.
МЕСУТ ОЗІЛ, GETTY IMAGES
13 липня 2022, 16:54
Німецький півзахисник Фенербахче Месут Озіл став вільним агентом.
Контракт футболіста та турецького гранда розірвано за згодою сторін. Відзначимо, що не так давно Озіл випустив офіційну заяву стосовно ситуації що склалась, де обіцяв віддавати всього себе на полі за "канарок".
Нагадаємо, що Озіл приєднався до Фенербахче взимку 2021 року. За цей час 33-річний гравець забив вісім голів та зробив три гольові передачі в 36 матчах, а починаючи з квітня цього року взагалі перестав потрапляти до заявок на зустрічі через конфлікт із тренерським штабом Жорже Жезуша.
Раніше стало відомо, в якому клубі хавбек може продовжити кар'єру.