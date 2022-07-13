Турция

Хавбек недовгий час був без клубу.

Німецький півзахисник Месут Озіл, який нещодавно залишив Фенербахче, знайшов собі новий клуб.

Істанбул Башакшехір анонсував трансфер футболіста досить цікавим способом, виставивши пісню місцевого виконавця та відмітивши футболіста.

Зауважимо, що в складі Фенербахче хавбек відіграв 37 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши три гольові передачі.

Не так давно Озіл виступив із офіційною заявою стосовно свого положення у складі "канарок".