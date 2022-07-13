Хавбек недовгий час був без клубу.
МЕСУТ ОЗІЛ, GETTY IMAGES
13 липня 2022, 17:27
Німецький півзахисник Месут Озіл, який нещодавно залишив Фенербахче, знайшов собі новий клуб.
Істанбул Башакшехір анонсував трансфер футболіста досить цікавим способом, виставивши пісню місцевого виконавця та відмітивши футболіста.
Зауважимо, що в складі Фенербахче хавбек відіграв 37 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши три гольові передачі.
Не так давно Озіл виступив із офіційною заявою стосовно свого положення у складі "канарок".