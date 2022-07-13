Німецький півзахисник Месут Озіл, який нещодавно залишив Фенербахче, знайшов собі новий клуб.

Істанбул Башакшехір анонсував трансфер футболіста досить цікавим способом, виставивши пісню місцевого виконавця та відмітивши футболіста.

Зауважимо, що в складі Фенербахче хавбек відіграв 37 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши три гольові передачі.

Не так давно Озіл виступив із офіційною заявою стосовно свого положення у складі "канарок".