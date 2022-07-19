Турция

Жуан Педро продовжить кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

Нападник Кальярі Жуан Педро змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно та перейде у Фенербахче. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 30-річний італієць бразильського походження вилетів до Туреччини для проходження медогляду у новому клубі, з яким він підпише контракт до літа 2025 року.

Сума трансферу складе 6,5 мільйона євро на рік, а сам футболіст зароблятиме 2,5 мільйона євро за сезон.

Зазначимо, що Жуан Педро став найкращим бомбардиром Кальярі за підсумками минулого сезону, забивши 13 голів у 37 матчах італійської Серії А, а також віддавши 4 результативні передачі.

Також нагадаємо, що Фенербахче стане суперником київського Динамо у рамках другого раунду кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів. Перша зустріч команд відбудеться 20 липня о 21:00.

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