Турция

Турецький клуб підписав чергового новачка.

Суперник Динамо Київ з кваліфікації Ліги чемпіонів, Фенербахче, підписав чергового новачка.

Як повідомляє офіційний сайт турецького клубу, підписано контракт на три роки з форвардом Кальярі Жоао Педро.

Зазначимо, що Жоао Педро став найкращим бомбардиром Кальярі за підсумками минулого сезону, забивши 13 голів у 37 матчах італійської Серії А, а також віддавши 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше Фенербахче домовився про підписання колишнього нападника Манчестер Юнайтед напередодні матчів проти Динамо.