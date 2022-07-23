Турция

Український центрбек підписав контракт із Адана Демірспор.

Напередодні стало відомо, що колишній центральний захисник донецького Шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький продовжить кар'єру в турецькій Суперлізі, підписавши контракт з Адана Демірспор.

32-річний футболіст поділився емоціями від трансферу до нового клубу, куди він перейшов на правах вільного агента після розірвання контракту із пітерським Зенітом за кілька місяців до його закінчення влітку цього року.

"Нова сторінка та новий виклик у моєму футбольному житті! Вдячний за довіру! Моє завдання — допомогти команді досягти найвищих результатів!" — написав Ракицький в своєму Instagram.

Раніше з'являлася інформація, що Ярослав Ракицький міг опинитися у чемпіонаті Бразилії. Також нагадаємо, що за Адана Демірспора виступає відомий італійський нападник Маріо Балотеллі.