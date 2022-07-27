Турция

Італієць вкотре може змінити клубну прописку.

Швейцарський портал Blick повідомляє про те, що Маріо Балотеллі близький до переходу у Сьйон.

Колектив зі Швейцарії може стати дев'ятим клубом у кар'єрі опального італійця.

Попередній сезон Маріо провів у складі турецького Адана Демірспору. У 31 матчі в рамах місцевого чемпіонату Балотеллі забив 18 м'ячів та віддав 4 асисти, у тому числі, в матчі із Гезтепе записавши на свій рахунок пента-трик.

Останній раз гравець отримав виклик до збірної Італії ще у вересні 2018 року.