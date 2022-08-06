Турция

За нападником уже вишукувалась черга з претендентів.

Останнє повідомлення італійської преси про те, що чилійському нападнику Алексісу Санчесу та представникам міланського Інтера вдалось погодити дострокове розірвання контракту, після чого гравець фактично став вільним агентом в останній місяць поточного трансферного вікна, неабияк пожвавило інтерес до футболіста збоку інших клубів.

Головним претендентом на звання наступного клубу 33-річного виконавця при цьому називався французький Марсель, однак "провансальці" не будуть самотніми в перегонах за право підписати контракт із цим футболістом.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, чилієць кілька днів тому мав контакт із представниками турецького Галатасараю, які пообіцяли зробити все можливе задля отримання довіри збоку гравця.

Однак наразі ситуація для стамбульських "левів" невтішна — Санчес не хоче залишати межі топ-5 чемпіонатів Європи, тож варіант із грандом Ліги 1 для нього є більш прийнятним.

У минулому сезоні Алексіс забив дев’ять голів та віддав п’ять результативних передач у 38 матчах.