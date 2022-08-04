Італія

Нападник найближчим часом змінить клуб.

Кар’єра чилійського нападника Алексіса Санчеса різко почала згасати на тлі переходу гравця з лондонського Арсеналу до Манчестер Юнайтед узимку 2018 року.

Спроба згодом покращити власне становище за рахунок переходу до міланського Інтера у виконанні гравця була слушним рішенням, проте в процесі виступів у складі представника італійської Серії A 33-річний виконавець не мав успіху не під керівництвом Антоніо Конте, не під орудою Сімоне Індзагі.

Зрештою, під час поточної трансферної кампанії Санчес роздумує виключно над тим, як скоріше залишити склад "змій".

Інтер також не бачить особливої потреби в перебуванні цього футболіста в складі своєї основної команди, і на певному етапі навіть був готовий виплатити йому певну суму задля якнайскорішого завершення відносин.

Судячи з повідомлення відомого журналіста Фабріціо Романо, найближчим часом Алексіс та керівництво "нерадзуррі" таки дійдуть згоди щодо питання припинення відносин, після чого на чилійця очікує новий виклик у кар’єрі.

Послугами форварда зацікавився французький Марсель, який одразу після розірвання контракту гравця з Інтером планує зробити йому пропозицію укласти домовленість про перехід.

За минулий сезон Санчес відіграв 38 матчів, забивши дев’ять голів та віддавши п’ять гольових передач.