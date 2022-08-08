Турецький клуб посилився двома виконавцями.
Дріс Мертенс, ФК Галатасарай
08 серпня 2022, 22:25
Галатасарай оголосив про перехід Дріса Мертенса та Лукаса Торрейри, повідомив офіційний сайт турецької команди.
35-річний бельгієць підписав угоду на один сезон із опцією продовження ще на рік. Він перейшов на правах вільного агента – угода з Наполі закінчилася 1 липня.
За 26-річного уругвайця Галатасарай заплатив Арсеналу шість мільйонів євро. Торрейра підписав контракт до літа 2026 року.
Раніше повідомлялося, що Галатасарай підписав Сеферовича та захисника збірної Франції.