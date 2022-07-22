Турция

Харіса Сеферовича було орендовано, а Лео Дюбуа придбано.

Турецький Галатасарай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із нападником Бенфіки Харісом Сеферовичем та захисником Ліона Лео Дюбуа.

Орендна угода із 30-річним швейцарцем розрахована до кінця сезону з можливістю подальшого викупу.

Контракт із 27-річним французом оформлений на три роки, а його оклад становитиме 1,8 мільйона євро на рік. Вартість трансферу склала близько 2,5 млн євро.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Галатасарай посів лише 13 місце у турецькій Суперлізі.