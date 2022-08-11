Турция

Чемпіон Туреччини шукає підсилення на початку нового сезону.

AS повідомляє, що Трабзонспор запропонував Бетісу 5 млн євро за захисника Марка Бартру.

Екс-гравець Барселони та Дортмунда нещодавно повернувся у стрій після пошкодження. Севільському колективу потрібно розвантажити зарплатну відомість, щоб зареєструвати нових гравців, тож він може розглянути цю пропозицію.

Втім, головний тренер "зелено-білих" Мануель Пеллегріні дуже цінує досвідченного іспанця та навряд чи буде задоволений його продажем.

Чемпіон Туреччини спокушає футболіста виступами у Лізі чемпіонів, якщо йому вдасться пройти Копенгаген, а також планує відправити своїх представників на перемовини із іспанським клубом.

Минулого сезону центральний захисник провів 32 поєдинки у складі Бетіса та виграв із ним Кубок Іспанії.