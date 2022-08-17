Турция

Аргентинець може продовжити кар'єру у Туреччині.

Аргентинський нападник ПСЖ Мауро Ікарді близький до зміни клубної прописки.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, Галатасарай проявляє серйозний інтерес до 29-річного форварда, але його зарплата є надто високою для турецького клубу. Наразі аргентинець заробляє в Парижі 10 мільйонів євро на рік. Також розглядається варіант з орендою гравця.

Раніше повідомлялося, що агент та дружина футболіста Ванда Нара провела переговори з турецьким клубом щодо трансферу чоловіка.