Чинний контракт аргентинського форварда розрахований до літа 2024 року.
МАУРО ІКАРДІ, GETTY IMAGES
12 серпня 2022, 13:51
Нападник ПСЖ Мауро Ікарді може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє TyC Sports.
За інформацією джерела, агент та дружина аргентинця Ванда Нара вже провела попередні переговори з Манчестер Юнайтедом та Галатасараєм.
Також наголошується, що парижани готові віддати Ікарді в оренду із правом викупу, а також частину виплачувати йому зарплату.
Чинний контракт футболіста з парижанами розрахований до літа 2024 року.
Минулого сезону Мауро провів 30 матчів, у яких забив п'ять голів.