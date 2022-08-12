Франция

Чинний контракт аргентинського форварда розрахований до літа 2024 року.

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє TyC Sports.

За інформацією джерела, агент та дружина аргентинця Ванда Нара вже провела попередні переговори з Манчестер Юнайтедом та Галатасараєм.

Також наголошується, що парижани готові віддати Ікарді в оренду із правом викупу, а також частину виплачувати йому зарплату.

Чинний контракт футболіста з парижанами розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Мауро провів 30 матчів, у яких забив п'ять голів.