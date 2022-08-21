Турция

Однак турецький клуб спочатку хоче переглянути й інших кандидатів.

Італійський Мілан навряд чи підпадає під статус команди, яка не має проблем із ротацією на позиціях у лінії захисту, однак навіть за таких умов сенегальський захисник Фоде Балло-Туре не може знайти собі місця в основному складі колективу Стефано Пьолі.

25-річний виконавець долучився до розташування "россонері" під час минулого літнього трансферного вікна, здійснивши трансфер із французького Монако за 5 млн євро.

Однак із того часу на рахунку Туре було залишилось усього 12 зіграних матчів (535 хвилин).

Лівий захисник не зміг виграти конкуренції безпосередньо в Тео Ернандеса, тому клуб поступово почав шукати йому нове місце роботи.

Відповідний запит надійшов із турецького Галатасарая, однак "леви" не будуть квапитись із цим трансфером, навіть на тлі лічених днів, що залишаються до завершення поточного сезону.

Річ у тім, що до кола інтересів стамбульського гранду, за повідомленням італійської преси, потрапляють також і два інших претенденти на позицію лівого захисника, тож спочатку турецький колектив бажає розібратись із умовами їхніх клубів, а вже потім, у разі невдачі, перемкне увагу на гравця Мілана.

Нагадаємо, що цього трансферного вікна Галатасарай також намагався підписати колишнього нападника Інтера, а нині — форварда Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді.