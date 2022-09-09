34-річний футболіст продовжить кар'єру у Туреччині.
Хуан Мата, ФК Галатасарай
09 вересня 2022, 00:35
Хуан Мата приєднався до Галатасарая, повідомив офіційний сайт турецької команди.
34-річний півзахисник підписав контракт на один сезон із опцією продовження ще на рік.
Останнім клубом Мати був Манчестер Юнайтед, який він залишив 1 липня, ставши вільним агентом.
Минулого сезону Мата відіграв 12 матчів за "червоних дияволів" у всіх турнірах: на його рахунку немає результативних дій.
Нагадаємо, що також склад Галатасараю поповнив Мауро Ікарді з ПСЖ.