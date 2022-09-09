Турция

34-річний футболіст продовжить кар'єру у Туреччині.

Хуан Мата приєднався до Галатасарая, повідомив офіційний сайт турецької команди.

34-річний півзахисник підписав контракт на один сезон із опцією продовження ще на рік.

Останнім клубом Мати був Манчестер Юнайтед, який він залишив 1 липня, ставши вільним агентом.

Минулого сезону Мата відіграв 12 матчів за "червоних дияволів" у всіх турнірах: на його рахунку немає результативних дій.

Нагадаємо, що також склад Галатасараю поповнив Мауро Ікарді з ПСЖ.