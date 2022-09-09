Турция

Футболіст міг продовжити кар'єру в Україні.

Київське Динамо у літнє трансферне вікно було близьке до підписання екс форварда Порту Зе Луіша, але перехід не відбувся.

Футболіст довго не перебував без клубу. Він став новачком турецького Хатайспору, з яким підписав контракт на один рік.

31-річний футболіст із Кабо-Верде останнім часом захищав кольори Аль-Таавун із Саудівської Аравії.

Також він грав за ряд португальських клубів, значним з яких був період у Порту Також в його кар'єрі була одна з країн, яку серед люду називають "країна 404".