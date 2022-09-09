Турция

Українця дуде хочуть бачити у Туреччині.

Нападник збірної України та Дніпра-1 Артем Довбик та і не перейшов у новий клуб в літнє трансферне віно, незважаючи на зацікавленість до його персони.

Одним з клубів, хто проявляв інтерес до Добвика протягом певного часу, був турецький Трабзонспор.

Як повідомляє видання Fotomac, зацікавленість з боку керівництва чинного чемпіона Туреччини все ще актуальна до гравця.

Клуб зробив Довбика ціллю на зимове трансферне вікно. Також зимою вони спробують придбати вінгера Олімпіакоса Йоргоса Масураса.

Під закриття трансферного вікна Довбиком цікавилась італійська Салернітана, яка робила Дніпру-1 пропозицію за гравця.